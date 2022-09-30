Росія вдарила ракетами по Запоріжжю
Голова Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив деталі ракетного обстрілу – спершу зазначив, що він стався на околиці міста. Згодом уточнив, що ворог вдарив по цивільній гуманітарній колоні.
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Ворог завдав ракетного удару по околиці обласного центру. За попередньою інформацією, є постраждалі,
– йдеться у повідомленні.
Люди чекали в черзі на в'їзд у місто
Росія поцілила по цивільній гуманітарній колоні на виїзді з обласного центру. Є загиблі та поранені.
Люди стояли в черзі для виїзду на тимчасово окуповану територію, щоб забрати своїх родичів, відвезти допомогу,
– зазначив Старух.
Олександр Старух зазначив, що на місці зараз працюють рятувальники, медики, усі відповідні служби.
Очевидці опублікували перші фото з місця трагедії:
Ворог обстріляв гуманітарну колону на в'їзді в Запоріжжя / Фото телеграм-канали
Ворог обстріляв колону цивільних підчас повторної атаки по місту. Перші вибухи прогриміли близько 7:10 ранку.
Численні вибухи
Мешканці різних районів Запоріжжя повідомили, що чули щонайменше 13 вибухів.
За попередніми даними, частину ракет запустили з колишнього Токмацького району.