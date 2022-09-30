Росія вдарила ракетами по Запоріжжю

Голова Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив деталі ракетного обстрілу – спершу зазначив, що він стався на околиці міста. Згодом уточнив, що ворог вдарив по цивільній гуманітарній колоні.

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Ворог завдав ракетного удару по околиці обласного центру. За попередньою інформацією, є постраждалі,

– йдеться у повідомленні.

Люди чекали в черзі на в'їзд у місто

Росія поцілила по цивільній гуманітарній колоні на виїзді з обласного центру. Є загиблі та поранені.

Люди стояли в черзі для виїзду на тимчасово окуповану територію, щоб забрати своїх родичів, відвезти допомогу,

– зазначив Старух.

Олександр Старух зазначив, що на місці зараз працюють рятувальники, медики, усі відповідні служби.

Очевидці опублікували перші фото з місця трагедії:



Ворог обстріляв гуманітарну колону на в'їзді в Запоріжжя / Фото телеграм-канали

Ворог обстріляв колону цивільних підчас повторної атаки по місту. Перші вибухи прогриміли близько 7:10 ранку.

Численні вибухи

Мешканці різних районів Запоріжжя повідомили, що чули щонайменше 13 вибухів.

За попередніми даними, частину ракет запустили з колишнього Токмацького району.