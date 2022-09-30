Ворожі ракети знищили транспортне підприємство. Про це повідомив глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Важливо У Дніпрі 2 прильоти ворожих ракет: влучили в АТП, згоріли під 100 автобусів, є жертва

Які наслідки нічного прильоту у Дніпро

Як розповів очільник регіону, внаслідок удару одна людина загинула і п’ятеро поранені.

Під час пожежі, яку спричинив удар, згоріли 52 автобуси, ще 98 пошкоджені. У місті понівечено декілька адміністративних будівель, чотири п'ятиповерхівки, гімназію, магазин, легкові автівки.

Рятувальники з ночі працюють на місцях прильотів і з’ясовують масштаби руйнувань,

– зазначив Резніченко.

Обстріли Дніпропетровщини тривають

Також вночі було "гаряче" і на Нікопольщині. Росіяни тричі вгатили по району "Градами" та важкою артилерією.

У Червоногригорівській громаді пошкоджено промислові об’єкти, десяток приватних будинків, водопровід та лінію електропередач.

У Нікополі снаряди зачепили приватні оселі. На щастя, минулося без загиблих та поранених.

Окупанти обстріляли Дніпропетровщину / фото Валентин Резніченко

В ОП відреагували на удар по Дніпру

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що росіяни не зможуть зламати український народ навіть своїми ударами:

"Іскандер" по автобусах. Електричні підстанції. Житлові будинки, зупинки транспорту, мирні люди… Які ще потрібні докази моральної слабкості ворога – на полі бою вони повні нулі. І воюють тільки з мирними людьми. Ви нас не зламаєте, ніколи. З кожним ударом ми все зліші. Дотиснемо та розіб'ємо всіх", – наголосив Єрмак.

Ще один обстріл Дніпра

Нещодавно окупанти вдарили по Дніпру та забрали життя цілої родини. Загинули бабуся, мама та двоє дітей. Їхній батько нині служить у ЗСУ та захищає землю від ворогів під Лиманом.

Як розповів міський голова Дніпра Борис Філатов, на руїнах будинку побачили пса Крима, який вив від відчаю та також постраждав внаслідок вибуху. У чотирилапого діагностували контузію

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