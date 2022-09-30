Вражеские ракеты уничтожили транспортное предприятие. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВ Валентин Резниченко.

Важно В Днепре 2 прилета вражеских ракет: попали в АТП, сгорели под 100 автобусов, есть жертва

Какие последствия ночного прилета в Днепр

Как рассказал глава региона, в результате удара один человек погиб и пятеро ранены.

Во время пожара, который нанес удар, сгорели 52 автобуса, еще 98 повреждены. В городе изуродовано несколько административных зданий, четыре пятиэтажки, гимназия, магазин, легковые автомобили.

Спасатели с ночи работают на местах прилетов и выясняют масштабы разрушений,

– отметил Резниченко.

Обстрелы Днепропетровщины продолжаются

Также ночью было горячо и на Никопольщине. Россияне трижды ударили по району "Градами" и тяжелой артиллерией.

В Красногригорьевской общине повреждены промышленные объекты, десяток частных домов, водопровод и линия электропередач.

В Никополе снаряды зацепили частные дома. К счастью, обошлось без погибших и раненых.

Оккупанты обстреляли Днепропетровщину / фото Валентин Резниченко

В ОП отреагировали на удар по Днепру

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что россияне не смогут сломать украинский народ даже своими ударами:

"Искандер" по автобусам. Электрические подстанции. Жилые дома, остановки транспорта, мирные люди… Какие еще нужны доказательства моральной слабости врага – на поле боя они полный ноль. И воюют только с мирными людьми. Вы нас не сломите, никогда. С каждым ударом мы все злее. Дожмем и разобьем всех", – подчеркнул Ермак.

Еще один обстрел Днепра

Недавно оккупанты ударили по Днепру и унесли жизни целой семьи. Погибли бабушка, мама и двое детей. Их отец служит в ВСУ и защищает землю от врагов под Лиманом.

Как рассказал мэр Днепра Борис Филатов, на руинах дома увидели пса Крыма, который выл от отчаяния и также пострадал в результате взрыва. У четырехлапого диагностировали контузию

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