Про день жалоби 1 жовтня повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух. День жалоби оголошено у Запоріжжі та Запорізькій області.

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Окупанти розстріляли мирних людей

Старух заявив, що окупанти завдали удар по беззахисних українцях, що є черговим терактом країни-терориста.

Сьогодні зранку рашисти розстріляли мирних громадян, які очікували в цивільній гуманітарній колоні на виїзд з обласного центру. Ці люди їхали до своїх рідних на окуповані території, везли гуманітарну допомогу. Мали забрати наших співгромадян і вивезти їх на вільну частину України,

– написав Старух.

Секретар Запорізької міськради теж повідомив, що в Запоріжжі оголошено День жалоби за загиблими від ранкового ракетного удару.

"Тужить усе місто. Навіть небо стало чорним і плаче за обірваними життями людей. Вічна пам'ять. Щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Ми помстимося", – написав він.

Що відомо про ракетний удар по гуманітарній колоні

Зранку 30 вересня з'явилася інформація, що російські військові завдали ракетного удару по Запоріжжю. Окупанти вдарили по колоні авто цивільних людей. Станом на 10 годину відомо щодо 23 загиблих та 28 поранених. Всі жертви – цивільні.

Заступника керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко повідомив, що Росія, ймовірно, випустила по Запоріжжю 16 ракет із застосуванням ЗРК "С-300". Попередньо, частину ракет запустили з колишнього Токмацького району.

Очільник Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що сьогодні із Запоріжжя готували виїзд понад 30 авто із цивільними.

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