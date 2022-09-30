Росіяни продовжують нищення українців та Запорізької землі, а також терор та вбивства. Про це заявив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

Важливо Ракетний удар по гуманітарній колоні в Запоріжжі: у мережі опублікували перші кадри з місця

Які ракети випустили по Запоріжжю

Попередньо, було випущено 16 ракет із застосуванням ЗРК "С-300". Внаслідок цього є 23 загиблих та 28 поранених.

Чотири ракетних ударів завдано в районі авторинку, а також по пункту зосередження автотранспорту та громадян для виїзду/в’їзду на/з тимчасово окупованої території України.

Там стояла колона машин з цивільними, які прямували за своїми родичами на тимчасово окуповану територію. Мої співчуття рідним та близьким,

– зазначив Тимошенко.

Що відбувається після удару у Запоріжжі / фото місцеві телеграм-канали

Ракетний удар по Запоріжжю: що відомо

Окупанти завдали ракетного удару по колоні авто цивільних людей у Запоріжжі. Люди чекали на виїзд із Запоріжжя в сторону тимчасово окупованих територій. Наразі відомо про 23 загиблих та 28 поранених.

Мешканці різних районів Запоріжжя повідомили, що чули щонайменше 13 вибухів. Попередньо, частину ракет запустили з колишнього Токмацького району.

Також у мережі вже опублікували перші кадри з місця прильотів. Там дуже багато руйнувань, а тіла загиблих лежать просто на дорозі.

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