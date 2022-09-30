Росіяни знали, що готується виїзд цивільних

Ворог двічі атакував місто 30 вересня. Цивільна колона потрапила під обстріл під час повторної атаки ворога. Очільник Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що сьогодні із міста готували виїзд понад 30 авто із цивільними.

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На сьогодні, 30 вересня, планувався виїзд 34 одиниць автотранспорту із жителями Луганщини,

– зазначив Гайдай.

Сергій Гайдай наголосив, що кількість жертв та потерпілих уточнюють.

У результаті ракетного удару загинуло щонайменше 23 людини, ще 28 поранені. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух.

Всі жертви – цивільні.

Наразі відомо щодо 23 загиблих та 28 поранених. Всі цивільні люди, наші земляки,

– написав Старух.

Інформація уточнюється.

Ворог випустив 16 ракет С-300

За попередніми даними заступника керівника Офісу Президента України Кирила Тимошенко, Росія випустила по Запоріжжю 16 ракет із застосуванням ЗРК "С-300".

Чотири ракетних удари завдано в район авторинку, а також по пункту зосередження автотранспорту та громадян для виїзду/в’їзду на/з тимчасово окупованої території України,

– повідомив Тимошенко.

Жертв та потерпілих внаслідок атаки на Запоріжжя може бути більше / Фото Олександр Старух

Коротко про трагедію

Вранці у п'ятницю, 30 вересня, війська росії завдали ракетного удару по гуманітарній колоні на виїзді із Запоріжжя.

Люди стояли в черзі на виїзд на тимчасово окуповану місцевість, щоби забрати власних родичів, відвезти допомогу.

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