Первые сообщения о тревоге 3 октября начали появляться примерно в 7:25.

Важно ВСУ попали по значительному количеству оккупантов и техники на Запорожье: уничтожен ЗРК С-300

Сначала сирены завыли на Востоке и на Юге Украины, а потом уже перекочевали в другие регионы. По состоянию на 7:30 во всех областях Украины объявили воздушную тревогу. А примерно в 8.15 начали появляться сообщения об отбое.

Уточнение. Воздушной тревоги нет на территории временно оккупированного Крыма. В то же время в Луганской области тревогу не отменяли уже несколько месяцев – с 4 апреля.



В Украине объявили общую воздушную тревогу / Фото "єМапа"

В Днепре слышали взрывы во время тревоги

Журналисты Суспільного сообщают, что слышали взрывы в Днепре, когда в регионе объявили воздушную тревогу. Пока неизвестно – были ли это прилеты или работа ПВО. Официальную информацию обнародуют позже.

Заметим, что российские оккупанты под утро 3 октября обстреляли Запорожье. В результате вражеских обстрелов разрушениям подверглась инфраструктура города. К сожалению, есть пострадавшие. Глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух призвал жителей областного центра соблюдать правила безопасности во время воздушной тревоги, поскольку существует риск повторных атак.

Добавим, что враг цинично обстреливает Запорожье почти каждый день. Вчера, 2 октября Россия тоже атаковала город под утро – оккупанты выпустили ракеты С-300. Четыре вражеских ракеты прилетели в областной центр и в пригород Запорожья.

Недавние ракетные обстрелы Украины

В ночь на 2 октября враг нанес удар иранским дроном-камикадзе по Кривому Рогу на Днепропетровщине. Россияне ударили около полуночи по зданию криворожского лицея в центре города. На месте безжалостного удара дроном-камикадзе возник пожар и туда сразу отправились сотрудники ГСЧС, а также правоохранители.

Кроме того, неспокойно было и в Никопольской общине. Россияне с территории временно оккупированной Запорожской области на противоположном берегу Днепра обстреливали город Никополь. Враг совершал атаки из РСЗО "Ураган", "Град", а также со ствольной артиллерии большого калибра.

Под утро 2 октября оккупанты обстреляли Николаев , а также область. Известно о погибших в районе. О ракетных обстрелах Николаева утром сообщил глава ОВА Виталий Ким. Он отметил, что оккупанты обстреливали область как с помощью беспилотников, так и установок С-300.