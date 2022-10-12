Третий день российские террористы бьют по предприятиям жизнеобеспечения. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Важно Россияне направили на Днепропетровщину более 10 ракет: есть разрушения, погибшие и пострадавшие

Россияне снова обстреляли Днепропетровскую область

Утром захватчики ударили по энергетической инфраструктуре в Каменском районе. Пока там сильный пожар и разрушение.

Спасатели потушат огонь. Затем энергетики попытаются восстановить оборудование.

Экономим электричество! Дома, на работе. Везде, где можно ее экономить. Сейчас это очень важно,

– заметил глава региона.

Днепропетровская область под атакой захватчиков

Напомним, что вечером 29 сентября оккупанты нанесли ракетный удар "Искандерами" по Днепру. В результате есть жертвы.

Так, во время пожара сгорели 52 автобуса, еще 98 повреждены. В городе побиты несколько административных зданий, четыре пятиэтажки, гимназия, магазин, легковые автомобили.

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