Об этом рассказал генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. После обстрела станция работала на дизель-генераторах.

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На ЗАЭС возобновили внешнее энергоснабжение

Утром 12 октября Гросси рассказал, что, по словам находящихся на ЗАЭС специалистов команды МАГАТЭ, станция второй раз за 5 дней потеряла все внешнее питание и начала работать на дизель-генераторах.

Эта неоднократная потеря электроэнергии ЗАЭС за пределами площадки вызывает глубокую обеспокоенность и подчеркивает настоятельную потребность в охранной зоне ядерной безопасности вокруг нее.

– добавил глава МАГАТЭ.

Позже Гросси рассказал, что внешнее электроснабжение Запорожской АЭС удалось возобновить. Оператор ЗАЭС сообщил, что отключение станции повлекло повреждение в результате обстрела удаленной подстанции. Глава МАГАТЭ подчеркнул, что там нужно как можно скорее создать охранную зону.

Кратко о ситуации на ЗАЭС

Недавно украинские специалисты отремонтировали высоковольтную линию связи, повредившуюся в результате очередных российских обстрелов. ЗАЭС подключили к сети Украины.

Оккупанты разместили там военную базу, однако функционирование станции до сих пор поддерживают украинцы. Враг пытается заставить людей работать на "Росатом".

Кроме того, Россия решила создать на Запорожской атомной электростанции собственное "предприятие". В Евросоюзе раскритиковали такое решение и заявили, что осуждают указ кремлевского диктатора Владимира Путина о так называемой аннексии ЗАЭС.

Заметим, что пребывание оккупантов на Запорожской АЭС создает серьезные риски для безопасности станции. В частности, об этом рассказал президент Владимир Зеленский.

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