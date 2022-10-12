Об этом рассказал генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. После обстрела станция работала на дизель-генераторах.
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На ЗАЭС возобновили внешнее энергоснабжение
Утром 12 октября Гросси рассказал, что, по словам находящихся на ЗАЭС специалистов команды МАГАТЭ, станция второй раз за 5 дней потеряла все внешнее питание и начала работать на дизель-генераторах.
Эта неоднократная потеря электроэнергии ЗАЭС за пределами площадки вызывает глубокую обеспокоенность и подчеркивает настоятельную потребность в охранной зоне ядерной безопасности вокруг нее.
– добавил глава МАГАТЭ.
Позже Гросси рассказал, что внешнее электроснабжение Запорожской АЭС удалось возобновить. Оператор ЗАЭС сообщил, что отключение станции повлекло повреждение в результате обстрела удаленной подстанции. Глава МАГАТЭ подчеркнул, что там нужно как можно скорее создать охранную зону.
Кратко о ситуации на ЗАЭС
- Недавно украинские специалисты отремонтировали высоковольтную линию связи, повредившуюся в результате очередных российских обстрелов. ЗАЭС подключили к сети Украины.
- Оккупанты разместили там военную базу, однако функционирование станции до сих пор поддерживают украинцы. Враг пытается заставить людей работать на "Росатом".
- Кроме того, Россия решила создать на Запорожской атомной электростанции собственное "предприятие". В Евросоюзе раскритиковали такое решение и заявили, что осуждают указ кремлевского диктатора Владимира Путина о так называемой аннексии ЗАЭС.
- Заметим, что пребывание оккупантов на Запорожской АЭС создает серьезные риски для безопасности станции. В частности, об этом рассказал президент Владимир Зеленский.
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