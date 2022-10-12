Про це розповів генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі. Після обстрілу станція працювала на дизель-генераторах.

До теми Голова МАГАТЕ Гроссі поїхав до Путіна: як це вплине на ситуацію на ЗАЕС

На ЗАЕС відновили зовнішнє енергопостачання

Вранці 12 жовтня Гроссі розповів, що, за словами фахівців команди МАГАТЕ, які перебувають на ЗАЕС, станція вдруге за 5 днів втратила все зовнішнє живлення та почала працювати на дизель-генераторах.

Ця неодноразова втрата електроенергії ЗАЕС за межами майданчика викликає глибоке занепокоєння і підкреслює нагальну потребу в охоронній зоні ядерної безпеки навколо неї,

– додав голова МАГАТЕ.

Пізніше Гроссі розповів, що зовнішнє електропостачання Запорізької АЕС таки вдалося відновити. Оператор ЗАЕС повідомив, що відключення станції спричинило пошкодження внаслідок обстрілу віддаленої підстанції. Голова МАГАТЕ наголосив, що там потрібно якомога швидше створити охоронну зону.

Коротко про ситуацію на ЗАЕС

Нещодавно українські фахівці відремонтували високовольтну лінію зв'язку, яка пошкодилася внаслідок чергового російського обстрілу. ЗАЕС під'єднали до енергомережі України.

Окупанти розмістили там військову базу, однак функціонування станції досі підтримують українці. Ворог намагається змусити людей працювати на "Росатом".

Окрім цього, Росія вирішила створити на Запорізькій атомній електростанції власне "підприємство". В Євросоюзі розкритикували таке рішення та заявили, що засуджують указ кремлівського диктатора Владіміра Путіна про так звану анексію ЗАЕС.

Зауважимо, що перебування окупантів на Запорізькій АЕС створює серйозні ризики для безпеки станції. Зокрема, про це розповів президент Володимир Зеленський.

Варто подивитися – яку територію може накрити радіаційна хмара із ЗАЕС: відео