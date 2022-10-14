Створення охоронної зони на ЗАЕС малоймовірне

Тож заяви Гроссі та реальна ситуація на атомній електростанції відповідають одне одному. Про це 24 каналу розказав політичний експерт Валерій Клочок. Він наголосив, що "Росатом" здійснює повний контроль за роботою ЗАЕС та перепідписує контракти з працівниками.

Зверніть увагу Чи погодиться Путін вивести війська з Енергодара: експертка розповіла, що відбувається на ЗАЕС

"Він взагалі читає зведення, він спілкується з кимось? Яка безпекова зона, про що ми говоримо? Для чого себе дурити зараз?", – каже Клочок.

Відтак експерт наразі не бачить жодної перспективи в спробах МАГАТЕ. Так, створення зони безпеки на ЗАЕС та виведення звідти російських військ – це справді хороша та слушна ідея, яку треба просувати, але росіяни змушують скептично ставитися до можливості її втілення у життя.

Клочок порівняв Рафаеля Гроссі, який відвідував і Москву і Київ, з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем, що не дивно, адже МАГАТЕ і ООН – споріднені організації. Він здійснював такі самі візити, намагався про щось домовлятися із Путіним, але це не дало жодного результату.

Я думаю, що зараз Гроссі повинен говорити про те, в якій кількості і як швидко могла б бути доставлена зброя для України. Світ відмовився фізично бути дотичним до процесу знищення російського фашизму – мовляв, нехай це українці роблять. Добре, тоді трішки швидше допомагайте,

– вважає політичний експерт.

Він наголосив, що процедурність та навіть певна інфантильність міжнародних організацій дуже шкодить не лише Україні, а і їм самим. Адже їхня влада не вічна, а коли прийде час ухвалювати рішення про те, чи збережеться вона, чи ні, зважатимуть на їхні дії та рішення зокрема і щодо України.

"Зараз це може видаватися нібито дуже далекою перспективою, але хід війни змінився вже. Завершення війни та перемога невідворотні, це питання часу. І чим дорожчу ціну за це заплатять українці, тим складніше їм буде. Тому історія з Гроссі не на його користь", – підсумував Валерій Клочок.

Валерій Клочок прокоментував заяви голови МАГАТЕ щодо ЗАЕС: дивіться відео

Останні новини про ситуацію на ЗАЕС