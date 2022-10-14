Соответствующее заявление Гросси сделал после того, как 13 октября побывал в Киеве. В течение недели гендиректор МАГАТЭ вел консультации с Украиной и Россией.

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Гросси встретился с Кулебой

После визита в Украину Гросси отправился в Польшу. Он заявил, что ситуация на Запорожской АЭС – неприемлема.

Приближаемся к установлению защитной зоны для Запорожской АЭС – ситуация на станции неприемлемая, и нам нужны немедленные действия по ее защите,

– написал гендиректор МАГАТЭ в твиттере.

Напомним, что 13 октября Гросси в киевском бункере провел переговоры с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

"В киевском бункере с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой достигаем прогресса в создании зоны ядерной безопасности и защиты вокруг Запорожской АЭС", – информировал он.

Как пишет "Европейская правда", в разговоре с журналистами Гросси рассказал, что поднимал перед российской стороной вопрос задержания украинского персонала ЗАЭС, назвав такие действия неприемлемыми.

Во вторник, 11 октября, гендиректор МАГАТЭ встретился с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге. Стороны обсуждали ситуацию вокруг Запорожской атомной электростанции.

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