Соответствующее заявление Гросси сделал после того, как 13 октября побывал в Киеве. В течение недели гендиректор МАГАТЭ вел консультации с Украиной и Россией.
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Гросси встретился с Кулебой
После визита в Украину Гросси отправился в Польшу. Он заявил, что ситуация на Запорожской АЭС – неприемлема.
Приближаемся к установлению защитной зоны для Запорожской АЭС – ситуация на станции неприемлемая, и нам нужны немедленные действия по ее защите,
– написал гендиректор МАГАТЭ в твиттере.
Напомним, что 13 октября Гросси в киевском бункере провел переговоры с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.
"В киевском бункере с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой достигаем прогресса в создании зоны ядерной безопасности и защиты вокруг Запорожской АЭС", – информировал он.
Как пишет "Европейская правда", в разговоре с журналистами Гросси рассказал, что поднимал перед российской стороной вопрос задержания украинского персонала ЗАЭС, назвав такие действия неприемлемыми.
Во вторник, 11 октября, гендиректор МАГАТЭ встретился с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге. Стороны обсуждали ситуацию вокруг Запорожской атомной электростанции.
Россия решила присвоить ЗАЭС
- Российские военные в марте 2022 захватили Запорожскую АЭС. В конце лета россияне неоднократно обстреливали ЗАЭС, из-за чего атомную станцию посетила миссия МАГАТЭ.
- Кремлевский диктатор решил аннексировать временно оккупированные территории Украины, в частности, Запорожье. Кроме того, Путин подписал указ о передаче Запорожской АЭС России. Гендиректор МАГАТЭ Гросси не высказал свою позицию относительно "указа" Путина.
- Россия открыто угрожает взорвать Запорожскую АЭС, если Украина попытается вернуть атомную станцию под контроль. Оккупанты заминировали два энергоблока ЗАЭС.
- 30 сентября россияне похитили генерального директора Запорожской АЭС Игоря Мурашова. Мурашов пробыл в плену оккупантов несколько дней и оказался на свободе 3 октября.
- 10 октября российские террористы похитили заместителя гендиректора Запорожской АЭС по персоналу Валерия Мартынюка. Мужчину удерживают в неизвестном месте.
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