Об этом заявили в утренней сводке Генштаба от 14 октября. В ведомстве отметили, что враг продолжает использовать Запорожскую АЭС вместо военного объекта.

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На территории ЗАЭС снова стало больше военных

Согласно данным, которыми владеют в Генштабе, 10 – 11 октября в Энергодаре зафиксировали очередную вспышку активности врага. Так, на территории Запорожской АЭС стало гораздо больше военных страны-агрессора.

Имеющаяся в ведомстве информация свидетельствует о том, что враг продолжает нецелевое использование станции. Ее оккупанты буквально превратили в базу, где размещается личный состав.

Выбрали объект оккупанты не случайно. Они отлично знают, что украинские военные никогда по нему бить не будут. Следовательно, ЗАЭС – безопасное место для базирования.

Накануне оккупанты атаковали ЗАЭС

Напомним, российские военные 12 октября обстреляли Запорожскую АЭС. В результате станция потеряла внешнее энергоснабжение и питалась с помощью дизель-генераторов. Позже вернуть ток к объекту удалось.

Как отметил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в тот же день, станция второй раз за 5 дней была обесточена. Соответствующую информацию ему сообщили специалисты команды агентства, находящиеся на ЗАЭС. В результате последнего такого обесточивания она работала благодаря двум дизель-генераторам.

Отключение станции произошло после очередной атаки оккупантов. Тогда российские военные обстреляли отдаленную подстанцию, что и послужило причиной очередной угрозы на ЗАЭС.

Заметим, что накануне Гросси был в России. Во время своей встречи с президентом Владимиром Путиным он обсуждал опасность, угрожающую всему миру из-за ситуации вокруг ЗАЭС. После этого гендиректор МАГАТЭ пообещал посетить также Киев.

По словам Гросси, продолжаются работы по созданию зоны охраны ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС. Это особенно актуально на фоне не только аннексии временно оккупированных территорий, но и самой станции.

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