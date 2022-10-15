Російські військові не лише перетворили Запорізьку АЕС на свою військову базу. Вони ще й перешкоджають нормальній роботі українського персоналу станції.

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Заставляють співпрацювати з ворогом

Директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі упродовж останніх кількох тижнів брав участь у консультаціях. Він проводив перемовини з представниками як України, так і Росії. А робив це для того, щоб якомога швидше узгодити та залагодити захист зони ядерної безпеки та захисту навколо ЗАЕС. За словами очільника агентства, це зробити необхідно терміново, щоб уникнути ядерної аварії.

Крім того, Гроссі звернув увагу на погіршення умов роботи українського персоналу ЗАЕС. За словами очільника МАГАТЕ, вони стикаються з "неприпустимим тиском". Ворог змушує українців підписати новий трудовий договір, але вже з російською компанією "Росатом". Мовляв, це єдиний вихід зберегти робочі місця.

Зауважимо, що в Енергоатомі закликають український персонал не підписувати жодні трудові договори з Росією. Адже підпорядковуються співробітники станції саме Україні.

Я чітко дав зрозуміти, що персоналу має бути дозволено виконувати свої життєво важливі завдання без надмірного втручання чи тиску,

– підкреслив Гроссі.

Постійні обстріли ЗАЕС непокоять МАГАТЕ

Як зазначають в агентстві, його представників непокоять регулярні обстріли як станції, так і території поблизу неї. Їх спостерігають від початку серпня. Це змушує перейматися про подальшу ядерну безпеку.

І хоч останніми днями кількість атак поблизу ЗАЕС скоротилася, два вибухи мін таки зафіксували 14 жовтня. Про це йдеться у черговому звіті МАГАТЕ. Вони пролунали за периметром огорожі станції.

Нагадаємо, що Запорізька АЕС двічі за тиждень втрачала доступ до електропостачання, тож працювала на дизель-генераторах. Упродовж останніх днів персонал станції займався ремонтом 2 резервних ліній електропостачання. На щастя, 14 жовтня одну з зовнішніх ліній таки вдалося відновити. Це дозволило подати резервне живлення до ЗАЕС.

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