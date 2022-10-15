Про це розповів генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі. Після ворожого обстрілу станція вкотре працювала на дизель-генераторах.

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Резервне живлення ЗАЕС відновили

ЗАЕС двічі за тиждень тимчасово втрачала підключення до високовольтної лінії внаслідок обстрілів. Поки лінію не відновили, атомна станція працювала на дизель-генераторах.

За останні дні вдалося відремонтувати 2 резервні лінії електропостачання ЗАЕС, які з'єднують її з розподільними пунктами теплоелектростанції. 14 жовтня також відновили одну із зовнішніх ліній, яка з'єднує розподільний пункт ТЕЦ з мережею, що дасть можливість ЗАЕС за потреби отримувати таким чином електроенергію.

Працюючи в дуже складних умовах, експлуатаційний персонал Запорізької атомної електростанції робить усе можливе, щоб підтримати крихку ситуацію з електропостачанням за межами майданчика,

– розповів Гроссі.

За його словами, відновлення резервного живлення є позитивним кроком, навіть попри те, що загальна ситуація з ядерною безпекою залишається нестабільною.

До повномасштабної війни ЗАЕС мала доступ до мережі через чотири високовольтні лінії, однак потім 3 з них стали жертвами бойових дій. Резервні лінії, що забезпечують непрямий доступ до електромережі, також були вимкнені протягом останніх тижнів.

Голова МАГАТЕ наголосив, що надійне електропостачання від електромережі за межами ЗАЕС має важливе значення для забезпечення ядерної безпеки, навіть якщо всі 6 реакторів перебувають у зупиненому режимі.

Зауважте! Українські фахівці відремонтували високовольтну лінію зв'язку, яка пошкодилася внаслідок чергового російського обстрілу. ЗАЕС під'єднали до енергомережі України.

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