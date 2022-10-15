Про це для 24 каналу розповів кореспондент із Запоріжжя. Він зазначив, що, на щастя, наші фахівці відновили живлення від української енергомережі.

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"Нашим енергетикам вдалося доставити паливо для резервних дизельних генераторів, оскільки станція за статусом українська. Постачати дизель – це наша проблема. Росіяни в попередній день не хотіли пропускати колону паливозаправників з дизелем. Тепер якщо трапиться якесь лихо, то генератори зможуть працювати 10 діб безперервно", – повідомив кореспондент.

Як діють окупанти

За словами журналіста, персонал станції готується перезапустити 2 енергоблоки, але невідомо, як це вдасться в умовах тиску. Один з атомників ЗАЕС написав про викрадення загарбниками людей.

Сьогодні набагато гірше ніж тиждень тому. Вчора росіяни приїхали до транспортного цеху, побили водія, перевірили у всіх телефони. Сьогодні зранку викрали диспетчера транспортного цеху. В обід прийшли в інше управління й викрали робітника. Терор по всій атомній станції, – розповів працівник ЗАЕС.

Попереднє викрадення працівника

У державному підприємстві "Енергоатом" 11 жовтня повідомили, що росіяни викрали заступника гендиректора із персоналу Запорізької АЕС Валерія Мартинюка. Загарбники хочуть дізнатися дані всіх працівників станції. Наразі невідомо, де саме перебуває Мартинюк.

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