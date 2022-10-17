Об этом предупредила энергетическая компания YASNO. Сейчас идет работа по ликвидации последствий ракетного удара.

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Местных жителей просят ограничить потребление электроэнергии

Из-за утреннего удара по энергетическому объекту в Днепропетровской области будут продолжаться стабилизационные мероприятия, из-за чего возможны перебои со светом.

К сожалению, враг продолжает обстреливать объекты энергетической инфраструктуры и наносит разрушения. Для ликвидации последствий повреждений и сбалансирования энергосистемы сегодня в Днепре и области возможны отключения электроэнергии,

– предупредили в компании.

Кроме того, жителей Днепра и области просят ограничить использование электроэнергии и постараться не использовать бойлеры, стиральные машины, обогреватели, кондиционеры, поскольку они требуют много электроэнергии. Также жителям региона советуют зарядить телефоны и повербанки.

По состоянию на 11:00 энергетикам удалось стабилизировать энергосистему , поэтому электроснабжение обещают впоследствии полностью восстановить.

Ракетный удар по Днепропетровщине

Утром 17 октября российские оккупанты нанесли ракетный удар по Днепропетровской области – 1 вражеская ракета попала в энергетический объект.

В то же время Силам противовоздушной обороны удалось сбить 3 российские ракеты – 2 из них "приземлили" в Криворожском районе, а еще 1 – в Никопольском.

Кроме того, во время очередной воздушной тревоги около 10.45 появились сообщения о повторных взрывах в области. Однако официальных комментариев от представителей власти пока нет.

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