Про це розповів радник глави МВС України Ростислав Смірнов. Саме з Білорусі вилетіли дрони, які атакували Шевченківський район столиці.

Зверніть увагу Зламати нас не вдасться, – Зеленський опублікував відео з місця атаки дронами

Білорусь – співучасниця війни

Білоруський диктатор Алєксандр Лукашенко вже й сам не заперечує очевидного факту – Білорусь є співучасницею війни проти України і 17 жовтня це вкотре доведено.

Після наступу на Київщину та серій ракетних ударів, Білорусь продовжила сприяти росіянам в атаках – саме так можна пояснити події у столиці.

Поки що невідомо, скільки саме дронів запустили з білоруського боку.

Головне про атаку Києва іранськими дронами

Уранці 17 жовтня окупанти атакували Київ за допомогою іранських дронів-камікадзе Shahed 136. Під удар потрапив Шевченківський район столиці. Перші вибухи пролунали близько 7:00, однак атака тривала і протягом наступних 1,5 години з'являлися повідомлення про вибухи.

Унаслідок атаки стався вибух в одному з житлових будинків столиці. 18 людей вдалося врятувати, ще 2 опинилися під завалами. Близько 11:25 радник голови МВС Антон Геращенко повідомив про те, що з-під завалів дістали тіло загиблого. Згодом це підтвердили і в КМДА. На місці атак тривають пошуково-рятувальні роботи.

Через атаку школи столиці перейшли на дистанційне навчання, а в центрі міста перекриті дороги.

Радник голови Офісу Президента Андрій Єрмак відзначив, що такі дії ворога є агонією. Водночас президент Володимир Зеленський наголосив, що окупанти не зможуть зламати українців своїми атаками.

Варто переглянути – деталі атаки Києва: дивіться відео