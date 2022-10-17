Росіяни продовжують тероризувати мирне населення. Усю ніч та ранок 17 жовтня у різних регіонах країни було чути вибухи.

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Президент відреагував на масовану атаку 17 жовтня

Володимир Зеленський прокоментував ситуацію в країні після завданого окупантами удару. Зокрема президент показав наслідки влучання по житловому будинку у столиці.

Наслідки атаки ворожими безпілотниками у Києві: дивіться відео

Глава держави зауважив, що загарбники продовжують обстрілювати територію країни іранськими безпілотниками. Крім того, окупанти не перестають гатити ракетами.

Володимир Зеленський також додав, що ворогам не вдасться зламати українців. Він переконаний, що їхні спроби залякати мирних жителів ударами по містах проваляться, як і наміри захопити нашу державу.

На окупантів чекає лише справедливе покарання й осуд майбутніх поколінь. На нас – перемога,

– підсумував президент.

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Обстріли Києва 17 жовтня: що варто знати

Приблизно о 6 ранку у столиці оголосили повітряну тривогу. Згодом місцеві жителі почули звуки вибухів.

Влада закликала містян бути обачними та сидіти в укриттях. Тим часом окупанти атакували столицю дронами-камікадзе.

Пізніше мер міста Віталій Кличко підтвердив 4 удари по Києву. Зокрема загарбники поцілили у Шевченківський район.

Окупанти влучили у житловий будинок. Під завалами опинилися люди.

Кличко зазначив, що рятувальники вже працюють на місці подій та розбирають завали. У мережі оприлюднили фото з місця трагічних подій.

Керівник Офісу Президента України Андрія Єрмака розповів, що у столиці добре спрацювали системи ППО. Однак він також додав, що через постійні атаки з боку Росії, Україна негайно потребує додаткових систем протиповітряної оборони.

О 9:31 в місті повідомили про закінчення повітряної тривоги. Жителям міста дозволили покинути укриття.

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