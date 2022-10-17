У бік Києва летіли 28 дронів, більшість з них збили

Стало відомо, що вранці на столицю України летіло 28 дронів. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що більшість з них збили.

Головне Атака Києва дронами та обстріл інших міст, нові втрати ворога: хронологія 236 дня війни

28 дронів зранку летіли в бік Києва. Завдяки нашим ЗСУ, ППО, більшість летючих терористів збили,

– заявив він.

Кличко додав, що в загалом в Києві пролунало 5 вибухів. Один з них – в житловому будинку в Шевченківському районі.

За його словами, рятувальники продовжують гасіння конструкцій будівлі та роботи з розбору завалів. Раніше врятували 18 мешканців будинку. Двоє перебували під завалами.

З-під завалів витягнули тіло загиблої, а ще одну жінку – врятували

Міський голова Києва повідомив, що під руїнами знайшли тіло загиблої жінки.

Трохи згодом заступник Керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко повідомив, що рятувальникам вдалося витягнути живою з руїн будинку ще одну жінку.

Атака дронами-камікадзе по столиці 17 жовтня: що відомо

Під час тривоги 17 жовтня вранці в столиці повідомили про звуки вибухів. Російські окупанти завдали удару у середмісті Києва. Вибухи пролунали у Шевченківському районі.

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що столицю атакували дронами-камікадзе.

Згодом Кличко розповів, що внаслідок атаки дронами у Шевченківському районі Києва почалась пожежа в нежитловій будівлі. На місці працюють пожежні підрозділи. Також є ушкоджені кілька житлових будинків. Інформацію про постраждалих уточнюють.

Разом з тим голова Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив, що в столиці працюють сили ППО.

Загалом унаслідок російської атаки зранку 17 жовтня було зафіксовано 4 прильоти по Києву.

На атаку вже відреагував президент Володимир Зеленський. Він заявив, що ворог може вдарити по наших містах, але нас йому зламати не вдасться.

О 9:31 оголосили закінчення повітряної тривоги. Жителі міста через 3 години змогли покинути укриття, однак в КМДА попередили про можливу повторну небезпеку.

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