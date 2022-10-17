Про це повідомив речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.

Важливо Що відомо про дрони-камікадзе Shahed-136, якими росіяни атакують українські міста

До ліквідації дронів були залучені у більшості випадків зенітні ракетні підрозділи, однак була і робота винищувачів.

Вчора (16 жовтня – 24 канал) ми повідомляли про 11 дронів-камікадзе знищених на цьому напрямку. З 3:30 по 7:00 знищено ще 15 цих дронів. Отже, маємо фактично за ніч 26 знищених Shahed-136 в зоні відповідальності повітряного командування "Південь",

– зазначив речник.

Загалом, з початку використання росіянами Shahed-136 на південному напрямку українські захисники ліквідували вже 100 дронів-каміказде. За оцінкою Повітряних сил, українськими військовими збивається 75% таких дронів-камікадзе.

Зауважимо, що зранку 17 жовтня російські окупанти атакували Київ дронами-камікадзе. Унаслідок цього зафіксовано 4 прильоти. Підтверджено влучання по житловому будинку в Шевченківському районі. У Києві 17 жовтня було перекрито рух транспорту на окремих ділянках дороги. Зокрема, на ділянці дороги між Хрещатиком та столичним Цирком. Цю зону треба об'їжджати іншими дорогами.

Чи можуть ЗСУ збивати іранські дрони

Як заявив міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю, на сьогодні ЗСУ вже навчилися глушити іранські безпілотники.

Так, це не приємно, але навіть унікальні системи ППО на 100% не гарантують закриття неба. Я радий тому, як працюють наші Повітряні сили, збиваючи таку кількість цих "Шахідів",

– наголосив він.

За словами глави Міноборони, низка країн погодилася надати допомогу Україні в цьому питанні.