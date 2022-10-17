Ракетного удару по Вінниці ворог завдав під час масштабної повітряної тривоги, яка тривала в Україні понад 2,5 години.

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Вінницька область знову під ракетним обстрілом. Є влучання по об'єкту критичної інфраструктури. Попередньо, без жертв,

– повідомив голова ОВА Сергій Борзов.

Зауважимо, під час тривоги звуки вибухів почули також мешканці Хмельницької області. За попередніми даними, там відпрацювала Протиповітряна оборона.

Радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович повідомив, що росіяни випустили у сторону Києва 3 крилаті ракети "Калібр". Усі смертоносні снаряди збили наші сили ППО.

Зверніть увагу! 12 жовтня ворог атакував Вінницьку область 2 дронами-камікадзе іранського виробництва. Наші військові збили безпілотники.

Останні новини про обстріли України

Зранку 17 жовтня росіяни атакували Київ 28 дронами-камікадзе. Більшість з них збили сили ППО, але є 5 влучань. Наразі відомо про 3 загиблих цивільних. Серед них є жінка, яка була на 6 місяці вагітності.

У Миколаєві ворог влучив у промислові об'єкти та фармацевтичний склад. На щастя, той був напівпорожній, то ж серйозних проблем з ліками ворог не створив.

Росіяни атакували об'єкт критичної інфраструктури у Сумській області. Через це загинули щонайменше 3 людей. Рятувальна операція триває.

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