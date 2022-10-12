Про це розповів очільник Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов. Станом на 17:34 в області досі триває повітряна тривога.
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Окупанти атакували Вінниччину дронами-камікадзе
Борзов о 17:32 повідомив про чергову ворожу атаку по області.
Вінниччину ворог атакував двома дронами-камікадзе. Силами протиповітряної оборони обидва ударних безпілотники знищено!
– розповів голова ОВА.
Через кілька хвилин у телеграм-каналірозповіли, що над областю помітили ще ворожі БпЛА.
За інформацією Суспільне, о 17:39 на Вінниччині знову чули звуки вибухів. В області досі триває повітряна тривога, тому місцевим жителям не варто покидати укриття.
Росіяни атакували Вінниччину дронами-камікадзе / Фото Сергія Борзова
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