Про це повідомили 11 жовтня в Офісі генерального прокурора. Вінницька обласна прокуратура розпочала досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни.

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"За даними слідства, 10 – 11 жовтня збройні сили Росії здійснили ракетні обстріли та удари з безпілотників по об'єктах енергетичної інфраструктури Вінницької області", – написали у відомстві.

Уламок боєприпасів / Фото Вінницької обласної прокуратури

Є постраждалі

За інформацією Офісу генпрокурора, окупанти двічі обстріляли безпілотниками Ладижинської ТЕС. Ворог зруйнував кілька об'єктів інфраструктури. Блоки ТЕС тимчасово відключили.

Наразі відомо про 6 постраждалих внаслідок обстрілу. На місці інцидентів працюють слідчі, прокурори та екстрені служби.

На місці обстрілів працюють правоохоронці / Фото Вінницької обласної прокуратури

Що відбувається у Вінницькій області

Через масовані ракетні удари на Вінниччині вводять режим тотальної економії електроенергії. Очільник ОВА Сергій Борзов повідомив, що на об'єктах критичної інфраструктури є серйозні руйнування. Через це 242 населених пунктів залишились без світла. Борзов закликав місцевих мешканців з розумінням ставитись до економії.

"Це потрібно, щоб могли працювати лікарні, соціальні заклади. Інакше "Вінницяобленерго" буде вимушено ввести графіки аварійних відключень", – пояснив Борзов.

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