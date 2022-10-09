Про це розповів очільник Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов. Він також нагадав правила під час комендантської години.

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На Вінниччині змінюють час комендантської години

Борзов розповів, що з понеділка, 10 жовтня, у Вінницькій області зміниться тривалість комендантської години.

Її обмеження діятимуть з опівночі до 5 години ранку. У цей час забороняється перебувати на вулицях та в інших громадських місцях, пересуватися транспортом або пішки,

– зазначив голова ОВА.

Він підсумував, що виключенням є:

наявність у людини спецперепустки та посвідчення особи,

необхідність пройти в укриття після сигналу тривоги.



На Вінниччині змінили тривалість комендантської години / Фото Вінницька ОВА

Чи можуть скасувати комендантську годину

Комендантська година зазвичай починається о 22:00 чи о 23:00, а завершується о 4:00, 5:00 чи 6:00. Кандидат економічних наук, незалежний експерт Олександр Хмелевський зазначив, що зараз в Україні комендантської години немає лише в Закарпатській області, а в усіх інших – обмеження зберігаються.

"Наразі скасування комендантської години в жодній з областей не очікується. Більш того, восени тривалість комендантської години в багатьох регіонах можуть збільшити. Це пояснюється збільшенням тривалості темної частини доби", – зазначив експерт.

За його словами, в західних та центральних областях комендантську годину можуть скасувати раніше. Це залежатиме від інтенсивності бойових дій та повітряних ударів.

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