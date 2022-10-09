Об этом рассказал глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов. Он также напомнил правила во время комендантского часа.
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В Винницкой области меняют время комендантского часа
Борзов рассказал, что с понедельника, 10 октября, в Винницкой области изменится продолжительность комендантского часа.
Его ограничения будут действовать с полуночи до 5 часов утра. В это время запрещается находиться на улицах и в других общественных местах, передвигаться транспортом или пешком,
– отметил глава ОВА.
Он подытожил, что исключением являются:
- наличие у человека спецпропуска и удостоверения личности,
- необходимость пройти в укрытие после сигнала тревоги.
В Винницкой области изменили продолжительность комендантского часа / Фото Винницкая ОВА
Могут ли отменить комендантский час
Комендантский час обычно начинается в 22:00 или в 23:00, а заканчивается в 4:00, 5:00 или 6:00. Кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский отметил, что сейчас в Украине комендантского часа нет только в Закарпатской области, а во всех остальных – ограничения сохраняются.
"Сейчас отмены комендантского часа ни в одной из областей не ожидается. Более того, осенью продолжительность комендантского часа во многих регионах могут увеличить. Это объясняется увеличением продолжительности темной части суток", – отметил эксперт.
По его словам, в западных и центральных областях комендантский час могут отменить раньше. Это будет зависеть от интенсивности боевых действий и воздушных ударов.
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