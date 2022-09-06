Об этом 24 каналу рассказал спикер Одесской ОВА Сергей Брачук. Он также попросил сообщать, если есть нарушение комендантского часа тем или иным заведением.

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По его словам, нельзя возле каждого заведения отдыха поставить человека, который будет наблюдать – и это и неправильно.

"Реакция на такие нарушения в обществе очень острая, поэтому если такие вещи происходят, то, мягко говоря, таких нарушителей не прощают", – говорит Братчук.

Если люди хотят задонатить ВСУ, то это можно сделать более простым способом. Так сделал один клуб-отель М-1, нарушивший комендантский час. Хорошо, что посетители и администрация заведения признали свою ошибку и помогли ВСУ,

– рассказывает он.

Сергей Братчук отмечает, что о таких вещах нужно сообщать, ведь донаты на ВСУ только увеличиваются, а количество нарушителей – уменьшается.

Подробнее о клубе-нарушителе комендантского часа: смотрите видео

Могут ли в Украине отменить комендантский час

Кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский считает, что в ближайшее время отмена комендантского часа ни в одной из областей не ожидается. Более того, осенью комендантский час во многих регионах может быть увеличен из-за продолжительности темного времени суток.