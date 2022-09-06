Про це 24 каналу розповів речник Одеської ОВА Сергій Брачук. Він також попросив повідомляти, якщо є порушення комендантської години тим чи іншим закладом.

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За його словами, не можна біля кожного закладу відпочинку поставити людину, яка буде спостерігати – та це й неправильно.

"Реакція на такі порушення у суспільстві є дуже гострою, тож якщо такі речі відбуваються, то, м’яко кажучи, таких порушників не пробачають", – каже Братчук.

Якщо люди хочуть задонатити на ЗСУ, то це можна зробити простішим способом. Так зробив один клуб-готель М-1, який порушив комендантську годину. Добре, що відвідувачі та адміністрація закладу визнали свою помилку і допомогли ЗСУ,

– розповідає він.

Сергій Братчук наголошує, що про такі речі потрібно повідомляти, адже донати на ЗСУ лише збільшуються, а кількість порушників – зменшується.

Детальніше про клуб-порушник комендантської години: дивіться відео

Чи можуть в Україні скасувати комендантську годину

Кандидат економічних наук, незалежний експерт Олександр Хмелевський вважає, що найближчим часом скасування комендантської години в жодній з областей не очікується. Більш того, восени комендантську годину в багатьох регіонах можуть збільшити через тривалість темної частини доби.