Станом на початок вересня в Одесі зафіксували випадок, коли нічний клуб працював після початку комендантської години. Відео із вечірки опублікували у соцмережах.

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Яке покарання понесуть відвідувачі та персонал клубу

Знаю, що певний резонанс в українському суспільстві викликала подія і поведінка персоналу та відвідувачів одного з "центрів відпочинку" в Одесі – клубу-готелю "М1". Одразу зазначу – порушувати правила комендантської години та правила роботи даних закладів не дозволено нікому,

– сказав речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

Він повідомив, що персонал клубу та усі відвідувачі зрозуміли, що вони порушили ці правила і тому приносять свої вибачення. Крім того, вони одностайно вирішили надати фінансову підтримку підрозділам ЗСУ.

Братчук закликав усіх допомагати захисникам більш звичайним способом, а не таким неординарним.

Дивіться, як Братчук прокоментував ситуацію з одеським клубом

Чи можуть в Україні скасувати комендантську годину

Кандидат економічних наук, незалежний експерт Олександр Хмелевський вважає, що найближчим часом скасування комендантської години в жодній з областей не очікується. Більш того, восени комендантську годину в багатьох регіонах можуть збільшити через тривалість темної частини доби.

Хмелевський додав, що в західних та центральних областях комендантську годину можуть скасувати раніше. Все залежатиме від інтенсивності бойових дій та повітряних ударів.

Адвокатка Адвокатського об'єднання Legal Strategy Віолета Монастирська теж пояснила, що станом на сьогодні не на часі скасування комендантської години, навіть у певних областях.

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