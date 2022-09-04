Про це в етері загальнонаціонального марафону заявив речник Одеської ОВА Сергій Братчук, повідомляє 24 канал. На території міста та області заборонили діяльність нічних клубів, проте заклади намагаються знайти лазівку для подальшої роботи.

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Спроби оминути закон

Деякі недобросовісні власники пробують обійти закон, маскуючи свої клуби під центри відпочинку. Станом на початок вересня було зафіксовано декілька випадків, коли так звані "нічні клуби" працювали після початку комендантської години.

До таких людей приходять ті, хто мають прийти, – правоохоонці,

– зазначає Сергій Братчук.

Ще однією проблемою є піротехніка. Її продаж заборонений, проте деяких зловмисників це не зупиняє. Наразі зафіксовано один масштабний випадок спроби реалізації цього товару на суму майже 900 тисяч гривень. Зараз справою займається поліція.

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. Мер міста заявив, що він цього рішення. Українські військові продовжують ліквідовувати російські міни у Чорному морі . Окупанти навмисно замінували море, щоб унеможливити український експорт.

. Окупанти навмисно замінували море, щоб унеможливити український експорт. 1 вересня у День знань окупанти били по Одещині: одну ракету збили сили ППО, інша – влучила у відкриту місцевість. Постраждалих, на щастя, не було.

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