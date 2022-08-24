Настоятеля храму затримали поблизу села Кубей. Про це повідомили у Державній прикордонній службі.

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Як святий отець переправляв ухилянтів

Місяць тому прикордонники затримали на державному кордоні поблизу села Кубей представника духовенства та трьох чоловіків призовного віку.

Настоятель храму мав доставити ухилянтів на мікроавтобусі Toyota Hiace прямо до державного кордону, щоб ті перетнули його поза пунктом пропуску.

Перевезення здійснювалось під покровом ночі. Святий отець надав житло спочатку одному "клієнту", а через три дні ще двом. За свою допомогу бізнесмен у рясі від одного чоловіка отримав 2,5 тисячі доларів, від іншого – 1,9 тисячі доларів та 600 євро, а третій "пожертвував" 1,5 тисячі доларів та 500 євро.

У підсумку суд визнав настоятеля храму винним у вчиненні злочину передбаченого статтею про незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Зловмиснику призначили 5 років позбавлення волі, звільнивши його від відбування покарання з випробувальним терміном на один рік.



Святий отець допомагав ухилянтам / фото ДПСУ



Прикордонники затримали настоятеля храму та ухилянтів / фото ДПСУ

Ухилянт поскаржився в поліцію, бо його двічі "кинули"

Житель Києва звернувся до поліції, оскільки його ошукали шахраї. Він двічі платив невідомим, щоб зробити фальшиві документи, які звільняють від призову. Проте після переказу коштів "виробники документів" зникали.

Наразі правоохоронці вже почали розслідувати цю справу. Загальна сума, яку ошуканий віддав аферистам, сягає 80 тисяч гривень.

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