Настоятеля храма задержали вблизи села Кубей. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

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Как святой отец переправлял уклонистов

Месяц назад пограничники задержали на государственной границе вблизи села Кубей представителя духовенства и троих мужчин призывного возраста.

Настоятель храма должен был доставить уклонистов на микроавтобусе Toyota Hiace прямо к государственной границе, чтобы те пересекли его вне пункта пропуска.

Перевозка осуществлялась под покровом ночи. Поп предоставил жилье сначала одному "клиенту", а через три дня еще двоим. За свою помощь бизнесмен в рясе от одного мужчины получил 2,5 тысячи долларов, от другого – 1,9 тысячи долларов и 600 евро, а третий "пожертвовал" 1,5 тысячи долларов и 500 евро.

В итоге суд признал настоятеля храма виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей о незаконной переправке лиц через государственную границу Украины. Злоумышленнику назначили 5 лет лишения свободы, освободив его от отбывания наказания с испытательным сроком на один год.



Поп помогал уклоняющимся / фото ГНСУ



Пограничники задержали настоятеля храма и уклонитов / фото ГНСУ

Уклонист пожаловался в полицию, потому что его дважды "кинули"

Житель Киева обратился в полицию, поскольку его обманули мошенники. Он дважды платил неизвестным, чтобы сделать фальшивые документы, освобождающие от призыва. Однако после перевода средств "производители документов" исчезали.

Правоохранители уже начали расследовать это дело. Общая сумма, которую обманутый отдал аферистам, составляет 80 тысяч гривен.

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