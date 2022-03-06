В ведомстве отметили, что их задержали вчера, 5 марта, на окраине населенного пункта Банилов-Подгорный, что недалеко от границы с Румынией. Вместе с ними задержаны 15 граждан Украины.

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Мужчин, которые передвигались на мощных внедорожниках, офицеры оперативных подразделений Черновицкого отряда и военнослужащие отдела "Фальков" остановили на одной из подъездных дорог к границе. Как выяснилось впоследствии, противоправной схемой руководили четверо жителей приграничья,
– говорится в сообщении.

В ГПС добавили, что эти мужчины ранее уже попадали в поле зрения пограничников за попытку перемещения табачной контрабанды. И если за контрабанду сигарет они несли админответственность, то сейчас уже "перепрофилированные" специалисты будут нести уголовную ответственность по ст 332 (незаконное перемещение лиц через границу).

Контрабандисти допомагали ухилянтам перейти кордон

Контрабандисты помогали уклонистам перейти границу / Фото ГПС

Во время задержания трое буковинцев оказали сопротивление пограничникам и пытались убежать. Все уклонисты из разных регионов прибыли в приграничье с целью незаконного пересечения границы, чтобы избежать призыва на военную службу.

С 24.02.2022 года, на период действия правового режима военного положения выезд за пределы страны гражданам Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет запрещается,
– напомнили в Госпогранслужбе.

ВСУ

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