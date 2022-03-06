В ведомстве отметили, что их задержали вчера, 5 марта, на окраине населенного пункта Банилов-Подгорный, что недалеко от границы с Румынией. Вместе с ними задержаны 15 граждан Украины.

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Мужчин, которые передвигались на мощных внедорожниках, офицеры оперативных подразделений Черновицкого отряда и военнослужащие отдела "Фальков" остановили на одной из подъездных дорог к границе. Как выяснилось впоследствии, противоправной схемой руководили четверо жителей приграничья,

– говорится в сообщении.

В ГПС добавили, что эти мужчины ранее уже попадали в поле зрения пограничников за попытку перемещения табачной контрабанды. И если за контрабанду сигарет они несли админответственность, то сейчас уже "перепрофилированные" специалисты будут нести уголовную ответственность по ст 332 (незаконное перемещение лиц через границу).

Контрабандисты помогали уклонистам перейти границу / Фото ГПС

Во время задержания трое буковинцев оказали сопротивление пограничникам и пытались убежать. Все уклонисты из разных регионов прибыли в приграничье с целью незаконного пересечения границы, чтобы избежать призыва на военную службу.

С 24.02.2022 года, на период действия правового режима военного положения выезд за пределы страны гражданам Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет запрещается,

– напомнили в Госпогранслужбе.

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