Правоохранители уже начали расследовать это дело. Общая сумма, которую обманутый отдал аферистам, составляет 80 тысяч гривен.

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Как мошенники обманули уклониста

31-летний житель Киева рассказал стражам порядка, что хотел получить фальшивые документы для выезда заграницу. В настоящее время заявитель временно проживает на территории Козовской общины Тернопольщины, поэтому обратился в полицию в городе Бережаны.

По словам жертвы мошенников, первое "нужное" объявление встретить удалось в интернете. Аферист пообещал за 1500 долларов изготовить студенческий билет.

Киевлянин поверил и сразу перекинул почти 50 тысяч гривен. Но мошенник перестал выходить на связь. А вот обманутый мужчина не опускал руки и продолжал искать способы убежать со страны во время военного положения.

Следующее объявление мужчина нашел уже в одном из мессенджеров. Там обещали сделать другие документы – медицинскую справку о непригодности к военной службе. Цена вопроса составила 37 тысяч гривен. Однако после перевода денег мужчина снова перестал получать ответы на свои сообщения.

Что угрожает за такое преступление

Правоохранители расследуют это дело по статье Уголовного кодекса о мошенничестве. Если подозреваемых смогут найти, им может угрожать даже 3 года заключения.

Однако в полиции акцентировали внимание на том, что обманутому мужчине относительно повезло. Ведь пограничники часто выявляют факты подделки документов и сразу передают уклоняющихся полиции. За использование поддельных документов можно отправиться не за границу или в армию, а в тюрьму на 2 года.

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