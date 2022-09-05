На начало сентября в Одессе зафиксировали случай, когда ночной клуб работал после начала комендантского часа. Видео с вечеринки опубликовали в соцсетях.

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Какое наказание понесут посетители и персонал клуба

Знаю, что определенный резонанс в украинском обществе вызвало событие и поведение персонала и посетителей одного из "центров отдыха" в Одессе – клуба-отеля "М1". Сразу отмечу – нарушать правила комендантского часа и правила работы данных заведений не разрешено никому,

– сказал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

Он сообщил, что персонал клуба и все посетители поняли, что они нарушили эти правила и потому приносят свои извинения. Кроме того, они единогласно решили оказать финансовую поддержку подразделениям ВСУ.

Братчук призвал всех помогать защитникам более обычным способом, а не таким неординарным.

Смотрите, как Братчук прокомментировал ситуацию с одесским клубом

Могут ли в Украине отменить комендантский час

Кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский считает, что в ближайшее время отмена комендантского часа ни в одной из областей не ожидается. Более того, осенью комендантский час во многих регионах может быть увеличен из-за продолжительности темной части суток.

Хмелевский добавил, что в западных и центральных областях комендантский час могут отменить раньше. Все зависит от интенсивности боевых действий и воздушных ударов.

Адвокат Адвокатского объединения Legal Strategy Виолета Монастырская тоже объяснила, что по состоянию на сегодня не время для отмены комендантского часа, даже в определенных областях.

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