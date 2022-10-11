Відповідну інформацію повідомив очільник Вінницької обласної військової адміністрації 11 жовтня. Це трапилось після атак Росії по об'єктах критичної інфраструктури.

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На Вінниччині будуть економити електрику

У Вінницькій області вводимо режим тотальної економії електроенергії. Після повторних ударів по об'єктах енергоінфраструктури є серйозні руйнування,

– пояснив глава ОВА Сергій Борзов.

За словами очільника обласної військової адміністрації, 242 населених пунктів залишились без світла. Посадовець закликав людей поставитись з розумінням до ситуації.

"Економія потрібна, щоб могли працювати лікарні, соціальні заклади. Інакше "Вінницяобленерго" буде вимушено ввести графіки аварійних відключень", – пояснив Борзов.

Також глава обласної військової адміністрації запевнив, що всі служби працюють над відновленням енергопостачання.

На Дніпропетровщині запровадили режим економії світла

Після ракетних обстрілів багато населених пунктів на Дніпропетровщині залишилися без світла. Глава Дніпропетровська ОВА Валентин Резніченко розповів, що у області працюють всі служби:

рятувальники ліквідують наслідки прильотів;

енергетики відновлюють обладнання і утримують роботу системи.

Ба більше, посадовець попередив, шо в Дніпропетровській області запроваджується режим тотальної економії електроенергії, "щоб могли працювати лікарні, транспорт та інша важлива соціальна інфраструктура".

Валентин Резніченко також закликав жителів Дніпропетровщини заощаджувати електрику.

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