Соответствующую информацию сообщил глава Винницкой областной военной администрации 11 октября. Это произошло после атак России по объектам критической инфраструктуры.
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В Винницкой области ввели режим тотальной экономии электричества
В Винницкой области вводим режим тотальной экономии электроэнергии. После повторных ударов по объектам энергоинфраструктуры есть серьезные разрушения,
– объяснил глава ОВА Сергей Борзов.
По словам главы областной военной администрации, 242 населенных пункта остались без света. Чиновник призвал людей отнестись с пониманием к ситуации.
"Экономия нужна, чтобы могли работать больницы, социальные учреждения. Иначе "Винницаоблэнерго" будет вынуждено ввести графики аварийных отключений", – объяснил Борзов.
Также глава областной военной администрации заверил, что все службы работают над возобновлением энергоснабжения.
В Днепропетровской области ввели режим экономии света
После ракетных обстрелов многие населенные пункты на Днепропетровщине остались без света. Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко рассказал, что в области работают все службы:
- спасатели ликвидируют последствия прилетов;
- энергетики восстанавливают оборудование и удерживают работу системы.
Более того, чиновник предупредил, что в Днепропетровской области вводится режим тотальной экономии электроэнергии, "чтобы могли работать больницы, транспорт и другая важная социальная инфраструктура".
Валентин Резниченко также призвал жителей Днепропетровщины экономить электричество.
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