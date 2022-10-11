Соответствующую информацию сообщил глава Винницкой областной военной администрации 11 октября. Это произошло после атак России по объектам критической инфраструктуры.

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В Винницкой области ввели режим тотальной экономии электричества

В Винницкой области вводим режим тотальной экономии электроэнергии. После повторных ударов по объектам энергоинфраструктуры есть серьезные разрушения,

– объяснил глава ОВА Сергей Борзов.

По словам главы областной военной администрации, 242 населенных пункта остались без света. Чиновник призвал людей отнестись с пониманием к ситуации.

"Экономия нужна, чтобы могли работать больницы, социальные учреждения. Иначе "Винницаоблэнерго" будет вынуждено ввести графики аварийных отключений", – объяснил Борзов.

Также глава областной военной администрации заверил, что все службы работают над возобновлением энергоснабжения.

В Днепропетровской области ввели режим экономии света

После ракетных обстрелов многие населенные пункты на Днепропетровщине остались без света. Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко рассказал, что в области работают все службы:

спасатели ликвидируют последствия прилетов;

энергетики восстанавливают оборудование и удерживают работу системы.

Более того, чиновник предупредил, что в Днепропетровской области вводится режим тотальной экономии электроэнергии, "чтобы могли работать больницы, транспорт и другая важная социальная инфраструктура".

Валентин Резниченко также призвал жителей Днепропетровщины экономить электричество.

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