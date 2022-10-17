Про вибухи на Хмельниччині повідомив голова ОВА Сергій Гамалій. Він закликав громадян перебувати в укриттях. Згодом надійшли повідомлення про вибухи на Вінниччині.
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Могла працювати ППО
Голова Хмельницької ОВА натякнув на те, що вибухи могли стати результатом роботи Сил ППО.
У Хмельницькій області чути вибухи. Залишайтеся в укриттях! Віримо в ППО,
– наголосив Гамалій.
На Вінниччині можливі прильоти
Згодом з'явилися повідомлення про вибухи на Вінниччині. Спершу у мережі писали про роботу сил ППО, однак згодом почали з'являтися повідомлення про вибух, який міг спричинити можливий приліт, а через кілька хвилин з'явилася інформація про повторні вибухи.
Однак станом на 14:27 офіційних коментарів від представників влади немає. Повітряна тривога по всій країні, крім тимчасово окупованого Криму, триває.
Водночас мер Тернополя Сергій Надал закликав громадян не публікувати кадри з роботою ППО, аби не допомагати ворогу, оскільки росіяни активно моніторять наш інформаційний простір.