Про вибухи на Хмельниччині повідомив голова ОВА Сергій Гамалій. Він закликав громадян перебувати в укриттях. Згодом надійшли повідомлення про вибухи на Вінниччині.

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Могла працювати ППО

Голова Хмельницької ОВА натякнув на те, що вибухи могли стати результатом роботи Сил ППО.

У Хмельницькій області чути вибухи. Залишайтеся в укриттях! Віримо в ППО,

– наголосив Гамалій.

На Вінниччині можливі прильоти

Згодом з'явилися повідомлення про вибухи на Вінниччині. Спершу у мережі писали про роботу сил ППО, однак згодом почали з'являтися повідомлення про вибух, який міг спричинити можливий приліт, а через кілька хвилин з'явилася інформація про повторні вибухи.

Однак станом на 14:27 офіційних коментарів від представників влади немає. Повітряна тривога по всій країні, крім тимчасово окупованого Криму, триває.

Водночас мер Тернополя Сергій Надал закликав громадян не публікувати кадри з роботою ППО, аби не допомагати ворогу, оскільки росіяни активно моніторять наш інформаційний простір.

Важливо! Росія – терористична країна, яка завдає ударів по житлових будинках, школах, садках, лікарнях й інших цивільних об'єктах. Передбачити, куди ворог атакуватиме наступного разу – неможливо. Так само неможливо передбачити, куди можуть впасти уламки ворожих цілей після успішної роботи ППО. Тому дотримуйтеся правил безпеки та реагуйте на всі сигнали повітряної тривоги.