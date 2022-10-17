Через ракетний удар виникла пожежа та сталися руйнування на об'єкті цивільної інфраструктури в Роменському районі. З-під завалів вдалося врятувати двох людей, пошуки інших тривають.

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Пожежу вдалося локалізувати

У ДСНС повідомили, що пожежу вдалося локалізувати, її ліквідація триває.

На Сумщині рятувальники ліквідовують наслідки ракетного удару: відео

Обстріл Сумщини: що відомо

Російські окупанти рано-вранці 17 жовтня обстріляли Сумську область. Ворог завдав удару по об'єктах критичної інфраструктури після 5 години ранку.

Голова Роменської районної військової адміністрації Денис Ващенко повідомив, що внаслідок обстрілу об'єктів критичної інфраструктури під завалами є загиблі та поранені. За його словами, під завалами близько 4 людей.

Очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький інформував, що ворог поцілив у цивільний об'єкт. За його даними, через атаку окупантів загинули щонайменше 3 людей.

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