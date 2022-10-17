Ворог завдав удару по об'єктах критичної інфраструктури. Сталося це після 5:00. Про це повідомив голова Роменської районної військової адміністрації Денис Ващенко.

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Нові деталі ракетного удару по Сумщині

За словами Ващенка, внаслідок обстрілу об'єктів критичної інфраструктури Роменського району на Сумщині під завалами є загиблі та поранені.

Близько 4 людей залишаються під завалами,

– зазначив він.

Обстріл Сумщини

Як розповів голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, 17 жовтня ворог тероризував Роменський район. Він пообіцяв оприлюднити більше деталей згодом.

Раніше російські військові обстріляли прикордоння Сумської області. Унаслідок ворожих обстрілів є жертви та постраждалі.

Також 9 жовтня у Миронівській ОТГ внаслідок атаки ворожого дрону загинула людина.

Чи може Росія повторно наступити на Сумську область

Військовий експерт Олег Жданов розповів, що у мережі з’явилася інформація, що Росія знову стягує свої війська у сторону Сумської області. За його словами, мобілізованих окупантів можуть перекидати на європейську частину. Але це перспектива не завтрашнього дня, а декількох місяців.

Так, росіяни старатимуться накопичувати свій склад, техніку та готувати повторний наступ на Україну.

"Можливо, до зими ми будемо знати, де і які зосереджені групування військ, яка їхня кількість та яке в них технічне оснащення", – зазначив Жданов.

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