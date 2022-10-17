3 російські "Калібри" так і не долетіли до свого місця призначення. Їм завадили наші сили ППО.

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Усі 3 крилаті ракети, які летіли на Київ, збили. Працює ППО, націлені в інші області України,

– повідомив радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович.

Зауважимо, під час масштабної повітряної тривоги, яку оголосили близько 12:40, звуки вибухів почули мешканці Хмельницької та Вінницької областей. На Хмельниччині, ймовірно, відпрацювала Протиповітряна оборона. Що саме трапилося на Вінниччині – наразі невідомо.

Росіяни атакували Київ дронами-камікадзе

Ранок 17 жовтня для мешканців Києва почався з ударів. Російські військові запустили по столиці 28 безпілотників іранського виробництва. Більшість дронів збили наші військові, однак 5 з них таки завдали ударів.

Ворог атакував житловий будинок у Шевченківському районі міста. Міський голова Віталій Кличко розповів, що під завалами будівлі знайшли тіла 3 вбитих людей. Серед них є молода пара, яка очікувала на народження дитини. Відомо, що жінка була на 6-місяці вагітності.

Наразі рятувальники продовжують роботи на місці події.