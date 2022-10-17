3 российских "Калибра" так и не долетели до своего места назначения. Им помешали наши силы ПВО.

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Все 3 крылатые ракеты, которые летели на Киев, сбили. Работает ПВО, нацеленные в другие области Украины,

– сообщил советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович.

Заметим, во время масштабной воздушной тревоги, которую объявили около 12:40, звуки взрывов услышали жители Хмельницкой и Винницкой областей. На Хмельнитчине, вероятно, отработала Противовоздушная оборона. Что именно случилось в Винницкой области-пока неизвестно.