Окупанти завдали ударів іранськими дронами по Шевченківському району столиці. Віталій Кличко раніше зазначав, що загинуло 4 людей, однак уже 18 жовтня стало відомо, що їхня кількість зросла до 5.

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Тіло вдалось дістати з-під завалів

Ще ввечері 17 жовтня влада столиці повідомляла про те, що рятувальники знайшли 4 загиблих людини. Серед них була 59-річна жінка, чоловік та молода пара. Мер міста прокоментував виявлення ще однієї мертвої.

Із-під завалів будинку в центрі столиці, в який вчора вранці влучив російський дрон-камікадзе, дістали тіло ще однієї загиблої мешканки –літньої жінки. Це вже п'ята жертва варварської атаки росії на столицю,

– написав Кличко.

Також він наголосив, що пошуково-рятувальні роботи на завалах будинку тривають. Рятувальники працюють з іншими службами, розбирають уламки будівлі та вивозять сміття.