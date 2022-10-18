Оккупанты нанесли удары иранскими дронами по Шевченковскому району столицы. Виталий Кличко ранее отмечал, что погибли 4 человека, однако уже 18 октября стало известно, что их количество возросло до 5 человек.
Читайте также Из-за удара россиян на Троещине в Киеве нет воды и света, – ОП
Тело удалось достать из-под завалов
Еще вечером 17 октября власти столицы сообщали о том, что спасатели обнаружили 4 погибших человека. Среди них была 59-летняя женщина, мужчина и молодая пара. Мэр города прокомментировал обнаружение еще одной мертвой.
Из-под завалов дома в центре столицы, в который вчера утром попал российский дрон-камикадзе, извлекли тело еще одной погибшей жительницы – пожилой женщины. Это уже пятая жертва варварской атаки россии на столицу,
– написал Кличко.
Также он подчеркнул, что поисково-спасательные работы на завалах дома продолжаются. Спасатели работают с другими службами, разбирают обломки здания и вывозят мусор.
Что известно об атаке на Киев
- О "прилете" в столицу стало известно около 7 утра. Через некоторое время Кличко сообщил, что захватчики атаковали Шевченковский район дронами-камикадзе иранского производства.
- В общей сложности россияне запустили 28 беспилотников, однако системам противовоздушной обороны удалось большинство из них сбить. Как сообщает Кличко, зафиксировано всего 5 попаданий по городу.
Читайте также В результате атаки дронами в Киеве произошел взрыв в жилом доме: люди могут быть под завалами
- Позже стало известно, что оккупанты запускали дроны на Киев из Беларуси. Об этом сказали в Министерстве внутренних дел Украины.
- Президент Владимир Зеленский сразу после атаки опубликовал видео, на котором видна работа спасателей. Он констатировал, что врагу нас не сломить.
- Также мэр столицы Витай Кличко назвал атаку на Киев проявлением геноцида. Он отметил, что врагу нужна территория Украины, однако безлюдная.
Достойно внимания – обстрел Киева иранскими дронами: смотрите видео