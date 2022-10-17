Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в эфире национального телемарафона "Единые новости", передает сайт КГГА.

"Сегодняшняя атака – еще одно доказательство геноцида, который делает Россия по отношению к украинскому народу. И свидетельство того, что России нужна Украина без украинцев. Агрессору нужна территория. Без жителей. Мы видим, что удары наносят по гражданским и инфраструктурным объектам. Варвары убивают украинцев, а также хотят оставить нас без тепла, без электричества", – подчеркнул Виталий Кличко.

Он отметил, что, по предварительным оценкам, жилой дом в Шевченковском районе, в который попал дрон, уже не подлежит реконструкции. Город оказывает жителям медицинскую и психологическую помощь.

"Люди потеряли свои дома, остались без жилья. Мы готовы предоставить тем, кому нужно, временное убежище в гостиницах и общежитиях. Также пострадавшим будет оказана материальная помощь. И затем будем решать вопрос дальнейшего переселения пострадавших", – отметил Виталий Кличко.

Ранее сообщалось, что в результате сегодняшней атаки российскими дронами-камикадзе в столице погибли 4 человека. Среди них – супруги, которые ждали ребенка. Госпитализированы 3 пострадавших, 2 из них – работники ГСЧС, отметил Кличко. Поисково-спасательные работы продолжаются. Под завалами еще могут быть люди.