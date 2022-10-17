На данный момент из дома спасены 18 человек. Об этом сообщил городской глава Виталий Кличко.

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По предварительной информации, двое жителей остаются под завалами. Спасательные работы продолжаются. Также продолжается тушение разрушенных строительных конструкций и разбор завалов.

Есть ли погибшие – уточняем информацию,

– отметил Кличко.

В Киеве есть прилет в жилой дом / фото "Громадське"

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