Також перебої зі світлом можуть бути на території Київської області. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко в ефірі національного телемарафону.

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Де у Києві немає світла та води

Як розповів Тимошенко, на Троєщині та в деяких районах Лівого берега немає електроенергії та водопостачання. Зараз на місці працюють ДСНС та електрики.

У ДТЕК повідомили, що енергетики роблять все необхідне, щоб відновити електропостачання після руйнування об'єкта критичної інфраструктури в Києві.

Так, внаслідок обстрілу є перебої в електропостачанні мешканців житлового масиву Троєщина та водоканалу, що забезпечує водопостачання Лівого берега столиці.

Дії компанії скоординовані з місцевою владою та рятувальними службами. Оператор системи розподілу робить все необхідне для забезпечення світлом мешканців столиці,

– зазначили у компанії.

На Київщині перебої в електропостачанні

У ДТЕК розповіли, що також внаслідок обстрілу Києва є перебої в електропостачанні мешканців Броварського та Вишгородського районів Київщини. Без світла залишилось 2 108 клієнтів.

"Наші фахівці докладають всі необхідні зусилля, щоб відновити електропостачання для жителів Київщини, як тільки отримають дозвіл на проведення робіт", – повідомили у відомстві.

Що зараз відбувається на місці прильоту

Голова Деснянської районної державної адміністрації Дмитро Ратніков повідомив, що зараз на місці працюють рятувальники та енергетики. На об'єкті гасять пожежу.

"ДСНС та енергетики усувають наслідки ракетної атаки. Є надія, що ми швидко відпрацюємо цей об'єкт", – підкреслив він.

Що відомо про ранковий обстріл Києва

Зранку 18 жовтня у Києві було чутно потужні вибухи. Невдовзі журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що внаслідок вибуху в одному з районів столиці зникло світло.

Згодом Кирило Тимошенко зазначив, що, за попередньою інформацією, зафіксовані три прильоти. Ворог поцілив в об'єкт енергозабезпечення на Лівому березі Києва.

Мер Віталій Кличко підкреслив, що у місті знову пролунали вибухи. За його словами, окупанти атакували Деснянський район Києва.

Міський голова зазначив, що під удар зафіксований в об'єкт критичної інфраструктури столиці. До місця влучання вирушили усі необхідні служби. Щойно з'явиться додаткова інформація, Кличко її неодмінно повідомить.

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