Про вибухи у Києві повідомили кореспонденти об 09:07. Зауважимо, що на той момент повітряна тривога у самій столиці лунала майже 3 години. Наголошуємо, що ризик можливих ракетних ударів зберігається, тож не покидайте укриттів.

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Вибухи чули як у Києві, так і в області

Журналісти 24 каналу повідомили про те, що вибухи лунали також у Броварах, що за 25 кілометрів від столиці. Невдовзі інформацію підтвердив міський голова Ігор Сапожко. Він зазначив, що мешканці чули роботу ППО.

Невдовзі журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що внаслідок вибуху у Києві в одному з районів столиці зникло світло. Також він виклав фото, на якому можна побачити, що у небі над містом здійнявся дим.

Через кілька хвилин надійшла інформація і від заступника глави Офісу Президента Кирила Тимошенка. Він зазначив, що, за попередньою інформацією, зафіксовані три прильоти. Ворог поцілив в об'єкт енергозабезпечення на Лівому березі Києва.

Мер міста Віталій Кличко підкреслив, що у місті знову пролунали вибухи. За його словами, окупанти атакували Деснянський район Києва. Очільник міської ради зазначив, що під удар потрапив об'єкт критичної інфраструктури столиці. До місця влучання, додав Кличко, вирушили усі необхідні служби. Щойно з'явиться додаткова інформація, він її неодмінно повідомить.