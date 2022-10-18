В області зникло світло

У Житомирській області почули щонайменше 2 сильні вибухи близько 08:40. Про це журналістам 24 каналу розповіли місцеві мешканці.

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Після першого вибуху в регіоні подекуди зникло світло.

Згодом заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко підтвердив атаку по місту.

Попередньо, 2 прильоти в об'єкт енергозабезпечення. Працює ДСНС,

– розповів Тимошенко.

Де ще пролунали вибухи під час тривоги

Під час ранкової повітряної тривоги звуки вибухів почули ще в кількох регіонах. По Дніпру ворог запустив 2 ракети, які влучили в об'єкт енергетичної інфраструктури. На місці події спалахнула пожежа, вже відомо, що руйнування – серйозні.

У Дніпропетровській ОВА повідомили, що без електрики лишилися окремі райони Дніпра, Синельникового та Васильківки. Знеструмлена одна з насосних станцій "Дніпроводоканалу", тому на лівому березі міста виникли перебої з водою.

У Харкові росіяни атакували район одного з промислових підприємств. Також відомо, що в Чернігівській області сили ППО збил російську ракету.