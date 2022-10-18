Українці уже звикли до постійних масованих атак та сигналів повітряної тривоги. Однак все одно щоразу важко чути власними вухами звуки вибухів. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляє про прильоти та закликає всіх жителів міста залишатись в укриттях.

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Що відомо про вибухи в Харкові 18 жовтня

Наразі деталей про те, що сталося в місті, немає, однак мер Ігор Терехов написав у своєму телеграм-каналі про дві хвилі вибухів.

Харків під обстрілом – у місті за п'ять хвилин було дві серії вибухів. За попередньою інформацією, під ударом район одного із промислових підприємств міста,

– написав Терехов.

Метро призупиняє роботу

Харківський метрополітен у своїх соціальних мережах повідомив про зупинку рухів поїздів. Окрім того, там зазначили, що жителі міста можуть використовувати підземку як укриття.

Шановні пасажири! У зв’язку з обстрілами тимчасово призупиняється рух поїздів лініями метрополітену. Також громадяни можуть використовувати станції як укриття,

– йдеться у повідомленні.

Також пресслужба метрополітену закликала харків'ян не нехтувати сповіщеннями про повітряну тривогу та завжди ховатись в укриття. Важливо берегти своє життя та дбати про близьких.

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